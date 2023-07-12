Привлекут беду и невзгоды: что нельзя ставить на заставку телефона

Лучше оставить свой выбор на пейзажах или абстрактных картинках

Многие люди достаточно ответственно подходят к выбору заставки на свой телефон, ведь это изображение будет появляться перед глазами сотни раз в день, а значит должно вызвать положительные эмоции. И часто люди ставят на обои собственные фотографии или снимки близких людей.

Но эксперты в материале "РБК-Украина" рассказали, почему этого категорически нельзя делать, если не хотите привлечь неприятности в свою и жизнь других людей.

Какие картинки нельзя ставить на заставку телефона

Собственное фото

Не стоит ставить на заставку телефона свои фотографии, особенно те, где вы смотрите прямо в объектив камеры, ведь так на вас недобрым и завистливым людям будет проще навести порчу и другие проблемы.

Фотографию с любимым человеком

Часто влюбленные парочки ставят на заставку совместные фотографии, но этого лучше не делать по той же причине. Есть люди, которые могут завидовать вашему счастью и сглазить отношения. Помните, что счастье любит тишину, поэтому защитите своего избранника и себя от лишних глаз. То же самое касается и фотографий детей, у которых светлая, но слабая энергетика и этим могут воспользоваться злые люди.

Стихии и места с негативным окрасом

Эксперты не рекомендуют выбирать обои, на которых изображен шторм, молнии, извержение вулкана и другие природные стихии, которые несут опасность, потому что их энергетика может негативно отразиться на вашей жизни. То же самое касается изображений разрушенных зданий, замков или крепостей.

Непонятные символы и острые предметы

Откажитесь от картинок, на которых есть ножи, пистолеты, кресты, непонятные монстры и символы, потому что они могут излучать негативную энергетику, которую вы каждый день будете впитывать в себя. Особенно стоит быть осторожным с изображением рун, потому что у них двойные значения.

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