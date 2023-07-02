Не порушуйте межу: чому не можна спілкуватися та передавати речі через поріг

Здавна поріг вважали особливим елементом кожного житла

Є різні забобони, пов’язані з будинком, особливе значення у народі надавали порогу, оскільки він вважався містичним місцем,межею між світами. Через це здавна люди намагалися через поріг не спілкуватися та не передавати один одному жодних речей.

Езотерики кажуть, що поріг має сильну енергетику, він накопичує енергію вдома, тому існує ряд речей, які не варто через нього робити, якщо не хочете накликати на себе неприємності. Детальніше про це розказано у матеріалі OBOZREVATEL.

Що не можна робити на порозі будинку

Якщо вірити народним прикметам, то через поріг не можна передавати гроші, інакше можна розгубити свій успіх і зіткнутися з матеріальними труднощами. Якщо хтось просить вас щось йому передати через поріг, то краще зробіть 1-2 кроки вперед або впустіть людину в будинок, тим самим ви уникнете сварки чи конфлікту зі своїм співрозмовником.

Інша версія говорить, що не слід передавати речі через поріг, тому що можна викликати злих духів, і та річ, яку ви збираєтеся віддати, буде наповнена негативною енергетикою.

Більше того, є забобони з язичницьких часів, які свідчать, що прах померлих колись закопували на порозі, щоб його дух захищав будинок від бід та негараздів. І передаючи щось перед поріг, ви ризикуєте його потривожити.

Також є прикмета, що не можна говорити ні з ким через поріг, краще вийти на ґанок, інакше можна залучити до свого життя особисті та матеріальні труднощі. Сідати на порозі також не рекомендовано, інакше про людину ходитимуть погані плітки.

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