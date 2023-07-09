Чому батькам не можна доїдати за дитиною їжу: що кажуть народні прикмети

У народі кажуть, що так батьки "заїдають" долю своєї дитини

Існує безліч прикмет, пов’язаних з дітьми, наприклад, їх не можна називати на честь родичів, а ще батькам категорично забороняється за ними доїдати їжу, інакше можна викликати на малюка неприємності.

Езотерики у матеріалі OBOZREVATEL розповіли про тонкощі цього забобону, зокрема які існують його трактування та чому до них бажано прислухатися.

Чому не можна доїдати за дитиною

Батьки добре знають, що діти мають не дуже великий апетит, тому часто не можуть подужати приготовлену для них їжу. І щоб не викидати шматочки їжі у сміття, тато чи мама часто доїдають за дітьми. Але цього робити не можна, адже згідно з прикметами, таким чином батьки "заїдають" долю дитини.

Згідно з одним із трактувань, так можна позбавити дітей їхньої сили. Колись для людей їжа мала сакральне значення, бо отримувалася дуже важкою працею, цінувалась буквально кожна крихта. Тому вважається, що якщо батьки доїдають за дитиною залишки їжі, то забирають її силу та енергію.

Також ця прикмета пов’язана з енергетикою їжі. Вважається, що страва, яку вживають з однієї миски, "прив’язує" людей один до одного. І якщо для дорослих, самостійних людей це не несе жодної шкоди, то для дітей зовсім навпаки, адже дитина може "прив’язатися" до матері та втратити свою самостійність. Їй психологічно важко буде одній вирішувати якісь проблеми та труднощі у житті.

Ще згідно з одним із трактувань, їжа є символом достатку та щастя, адже в давнину лише багаті люди могли дозволити собі влаштовувати бенкети з безліччю страв. Тому і вважалося, що якщо ви доїдаєте за дитиною, то позбавляєте її достатку та благополуччя у майбутньому.

"Телеграф" писав раніше, чому обідній стіл не можна протирати рукою чи серветкою. Є низка прикмет, до яких краще прислухатися.