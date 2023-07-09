Почему родителям нельзя доедать за ребенком еду: что говорят народные приметы

В народе говорят, что так родители "заедают" судьбу своего ребенка

Существует множество примет, связанных с детьми, например, их нельзя называть в честь родственников, а еще родителям категорически запрещается за ними доедать еду, иначе можно навлечь на малыша неприятности.

Эзотерики в материале OBOZREVATEL рассказали о тонкостях этого суеверия, в частности какие существуют его трактовки и почему к ним желательно прислушаться.

Почему нельзя доедать за ребенком

Родители хорошо знают, что дети обладают не сильно большим аппетитом, поэтому часто не могут осилить приготовленную для них пищу. И чтобы не выбрасывать кусочки еды в мусор, папа или мама часто доедают за детьми. Но этого делать нельзя, ведь согласно приметам, таким образом родители "заедают" судьбу ребенка.

Согласно одной из трактовок, так можно лишить детей их силы. Когда-то для людей еда имела сакральное значение, потому что добивалась очень тяжелым трудом, ценилась буквально каждая крошка. Поэтому считается, что если родитель доедает за ребенком остатки пищи, то забирает его силу и энергию.

Также эта примета связана с энергетикой пищи. Считается, что блюдо, употребленное из одной миски, "привязывает" людей друг к другу. И если для взрослых, самостоятельных людей это не несет никакого вреда, то для детей совсем наоборот, ведь ребенок может "привязаться" к матери и потерять свою самостоятельность. Ему будет психологически тяжело одному решать какие-то проблемы и трудности в жизни.

Еще согласно одной из трактовок, еда является символом достатка и счастье, ведь в древности только богатые люди могли позволить себе устраивать пиры со множеством блюд. Поэтому и считалось, что если вы доедаете за ребенком, то лишаете его достатка и благополучия в будущем.

"Телеграф" писал ранее, почему обеденный стол нельзя протирать рукой или салфеткой. Есть ряд примет, к которым лучше прислушаться.