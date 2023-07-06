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Перевірені ворожіння на Івана Купала: топ-3 найточніших способів дізнатися ім’я нареченого

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Обряди на Івана Купала 2023 року на нареченого
Обряди на Івана Купала 2023 року на нареченого. Фото clutch.net.ua

Ворожіння цієї ночі найправдивіші

Ніч з 6 на 7 липня — це неймовірно чарівний та таємничий період, адже цього дня відзначається одне з наймістичніших свят — Івана Купала. З давніх-давен купальська ніч вважалася магічною, тому в цей час молоді дівчата збиралися разом і ворожили на нареченого, майбутнє і свою долю.

Ця традиція збереглася і донині. "Телеграф" зібрав для любительок заглянути в майбутнє топ-3 перевірених ворожінь на ім’я свого нареченого, які можна провести в домашніх умовах. А також розповідаємо, як правильно ворожити у купальську ніч.

Ворожіння на Івана Купала: як правильно проводити обряд

Правил всього два: перше — гадати потрібно саме вночі, адже саме цей період вважається наймагічнішим, і друге — треба вірити, що обряд спрацює та покаже вашу справжню долю.

Ворожіння на Івана Купала: обряди на ім’я нареченого

На листочках — на кількох невеликих листочках паперу напишіть по одному чоловічому імені, і сховайте під подушку на ніч. На ранок 7 липня не дивлячись дістаньте один з них. Те ім’я, яке буде написано на листочку, і носитиме ваш майбутній чоловік.

На першому зустрічному — увечері 6 липня потрібно вийти на вулицю і запитати, як звати першого зустрічного вам чоловіка. Таке саме ім’я і буде у вашого судженого.

На траві — 7 липня зірвіть у полі дві травинки, а вдома підвісьте їх поруч, загадавши на них своє ім’я та ім’я чоловіка, який вас цікавить. Дочекайтеся, коли рослини зав’януть, і подивіться їх розташування. Якщо вони тягнуться один до одного, то вам разом. Якщо ж ні — не витрачайте свого часу.

"Телеграф" писав раніше, які обряди та ворожіння допоможуть залучити у своє життя кохання та скоріше вийти заміж. Наші пращури вірили в їх силу.

Раніше повідомлялося, що цього літа слід очікувати на погодні сюрпризи. Липень не подарує справжнього тепла.

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#Івана Купала #Обряди #Ворожіння