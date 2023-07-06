Свято Івана Купала 2023: які магічні обряди допоможуть залучити кохання

Насправді обряди в цей день мають дуже потужну силу

Наближається Івана Купала — одне з наймістичніших свят на рік, яке відзначають у ніч проти 7 липня. Вважається, що цей день має сильну енергетику, тому багато дівчат проводять різні обряди на кохання і ворожать на свого нареченого.

З давніх-давен вірили, що в день Івана Купала відьми збираються на шабаш, дерева розмовляють один з одним, переходячи з місця на місце, а людську мову починають розуміти звірі та рослини. Як правило, свято відзначають біля водойм, де розпалюють багаття та проводять весело час, зокрема влаштовують танці, стрибки через вогонь, шукають у лісах квітку папороті та проводять магічні обряди.

Які обряди проводять у ніч на Івана Купала

Обряд зі свічкою

За старих часів молоді дівчата брали у це свято свічку червоного кольору, запалювали її і коли починав капати віск, то промовляли: "Розстає свічка, але не розтане віра моя в кохання. Хай подарує мені матінка-природа чоловіка, щастя і віру у світле почуття. Амінь". Після цих слів треба почекати, щоб свічка ще трохи погоріла.

Обряд із фотографією

Дівчатам потрібно взяти червону свічку, квітку під назвою "іван-да-мар’я" та фотографію об’єкта, увагу якого хочеться привернути. З настанням темряви потрібно поставити знімок і навпроти запалену свічку, а між полум’ям і фото помістити гілочку квітки. Дивлячись на вогонь, потрібно повторювати: "Купальська ніч прийшла, а я нікуди не пішла, сиджу в своєму будинку та на своїй печі, чортів не боюся, від відьом вбережуся, (ім’я) до себе залучу — щоб любив правильно. Купальська ніч на порозі, а я у своєму острозі, через віконце на темряву дивлюся, там місяць світлий, як і любов (ім’я) до мене вірна та вічна… Любить мене (ім’я) від першої до останньої кісточки своєї, кожною думою та думкою, ніщо його від мене не відверне, ніщо нас по різні боки не розведе ". Коли догорить свічка, фото необхідно сховати разом з квіткою.

Ворожіння в ніч на Івана Купала

Ворожіння на перстні

Візьміть перстень, яке носите давно, щоб воно випромінювало вашу енергетику, а також склянку з рівним дном, в яку потрібно налити воду та опустити туди прикрасу. Потім дівчині потрібно дивитися через воду в середину опущеного пестня— там маєз'явитися образ судженого.

Ворожіння з вінком

Напередодні свята дівчата плетуть вінки з лісових та польових квітів, а на заході сонця потрібно загадати бажання, пов’язане з особистим життям, а потім опустити вінок в озеро чи річку. Якщо вінок попливе в далечінь – бажання здійсниться, якщо ж пристав до берега неподалік місця, де його опустили у воду – не здійсниться.

Ворожіння на цибулинах

Дівчатам варто взяти кілька цибулин та написати на них чоловічі імена. Далі цибулини на свято потрібно опустити у воду та чекати. Та цибулина, яка проросте першою, покаже ім’я нареченого.

"Телеграф" писав раніше, які обряди та ворожіння допоможуть залучити у своє життя кохання та скоріше вийти заміж. Наші пращури вірили в їхню силу.