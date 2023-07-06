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Проверенные гадания на Ивана Купала: топ-3 самых точных способов узнать имя суженого

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Обряды на Ивана Купала 2023 на суженого
Обряды на Ивана Купала 2023 на суженого. Фото clutch.net.ua

Гадания в эту ночь самые правдивые

Ночь с 6 на 7 июля — это невероятно волшебный и таинственный период, ведь в этот день отмечается один из самых мистических праздников — Ивана Купала. С давних времен купальская ночь считалась магической, поэтому в это время молодые девушки собирались вместе и гадали на суженого, будущее и свою судьбу.

Эта традиция сохранилась и до наших дней. "Телеграф" собрал для любительниц заглянуть в будущее топ-3 проверенных гаданий на имя своего суженого, которые можно провести в домашних условиях. А также рассказываем, как правильно гадать в купальскую ночь.

Гадания на Ивана Купала: как правильно проводить обряд

Правил всего два: первое — гадать нужно именно ночью, ведь именно этот период считается самым магическим, и второе — нужно верить, что обряд сработает и покажет вашу истинную судьбу.

Гадания на Ивана Купала: обряды на имя суженого

На листочках - на нескольких небольших листочках бумаги напишите по одному мужскому имени, и спрячьте их под подушку на ночь. На утро 7 июля не глядя достаньте один из них. То имя, которое будет написано на листочке, и будет носить ваш будущий муж.

На первом встречном — вечером 6 июля нужно выйти на улицу и спросить, как зовут первого встречного вам мужчину. Такое же имя и будет у вашего суженого.

На траве — 7 июля сорвите в поле две травинки, а дома подвесьте их рядом, загадав на них свое имя и имя интересующего вас мужчины. Дождитесь, когда растения завянут, и посмотрите на их расположение. Если они тянутся друг к другу, то быть вам вместе. Если же нет — не тратьте свое время зря.

"Телеграф" писал ранее, какие обряды и гадания помогут привлечь в свою жизнь любовь и поскорее выйти замуж. Наши предки верили в их силу.

Ранее сообщалось, что этим летом следует ожидать погодных сюрпризов. Июль не подарит настоящего тепла.

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#Ивана Купала #Обряды #Гадания