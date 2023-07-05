Фатальні жінки: носії цих імен завжди успішні в любовних справах

Амур завжди на їхньому боці

Є жінки, які як не намагаються, але їм не вдається налагодити контакт із чоловіком, а є й ті, яким щастить завжди і скрізь. Їм завжди щастить у особистому житті. Більше того, їх навіть можна назвати фатальними жінками.

Іменологи зазначають, що такими Femme Fatale є носії імен Яна та Таїсія. Маленький Амурчик завжди метає свої стріли туди, куди треба цим жінкам.

Яна

Носії цього імені — мудрі, практичні та витривалі. Вони мають гострий розум і яскраві якості, що приваблює до них чоловіків магнітом. Також вони мають чудову інтуїцію, тому її важко обхитрувати. Вони з легкістю зводять представників сильної половини з розуму.

Таїсія

Таї — освічені, інтелігентні та ніжні дівчата. Вони вміють майстерно користуватися своєю красою та розумом. Ці жінки здатні зробити так, що чоловіки щосили намагатимуться стати кращими, аби бути з ними. Таїсії — по істині "фатальні" жінки.

Раніше ми розповідали про жінок, які завжди одержують бажане. Ці щасливиці мають одне з трьох незвичайних імен.

Матеріал має суто розважальний характер. Пам’ятайте, що незалежно від імені людина сама будує свою долю!