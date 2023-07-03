Не можуть вчасно зупинитися: чоловіки з цими іменами найчастіше стають алкоголіками

Ці хлопці люблять заглядати у пляшку

Розслабитися після складного робочого дня або важкого тижня за келихом чогось алкогольного — не гріх. Однак, буває так, що така звичка може призвести до дуже серйозної проблеми — до алкоголізму. При чому від цього не застраховано як жінок, так і чоловіків.

Іменологи зазначають, що імена також можуть впливати на схильність до спиртних напоїв. Наприклад, серед чоловіків – це носії імен Дмитро та Денис. Їм слід бути максимально обережними зі спиртним.

Дмитро

Власники цього імені люблять тусовки та великі галасливі компанії. Щобільше, коли вони є центром уваги. Навіть знайшовши сім’ю, Дмитро частіше проводитиме вечори в компанії друзів, ніж із дружиною та дітьми. У результаті все це може перерости у більшу залежність, у тому числі й від алкоголю, адже таких вечірок його завжди багато.

Денис

Покровитель усіх чоловіків на ім’я Денис — грецький бог виноробства Діоніс, який, як відомо, і сам дуже любив випивати. Таку особливість він передав і всім своїм підлеглим Денисам. Носії цього імені не можуть випити трохи, адже після келиха вже не можуть зупинитися вчасно. Якщо Денисів підтримувати в їх пристрасті до спиртного, вони, швидше за все, стануть алкоголіками.

Раніше ми розповідали, як "розгадати" чоловіка за першою літерою його імені. Та чи інша буква на початку імені дуже багато значить тому знаючи тільки ім’я об’єкта, що цікавить вас, ви можете дізнатися багато його "секрети".

Матеріал має суто розважальний характер. Пам’ятайте, що незалежно від імені, людина сама будує свою долю!