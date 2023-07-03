Не могут вовремя остановиться: мужчины с этими именами чаще других становятся алкоголиками

Эти парни любят заглядывать в бутылку

Расслабиться после сложного рабочего дня или тяжелой недели за бокальчиком чего-то алкогольного — не грех. Однако бывает так, что такая привычка может привести к очень серьезной проблеме — к алкоголизму. При чем от этого не застрахованы как женщины, так и мужчины.

Именологи отмечают, что имена также могут влиять на склонность к спиртным напиткам. К примеру, среди мужчин — это носители имен Дмитрий и Денис. Им нужно быть максимально осторожными со спиртным.

Дмитрий

Обладатели этого имени обожают тусовки и большие шумные компании. Более того, когда они в них являются центром внимания. Даже обретя семью, Дмитрии чаще будут проводить вечера в компании друзей, чем с супругой и детьми. В итоге все это может перерасти в большую зависимость, в том числе и от алкоголя, ведь та таких вечеринках его всегда много.

Денис

Покровитель всех мужчин по имени Денис — греческий бог виноделия Дионис, который, как известно и сам очень любил выпивать. Такую особенность он передал и всем своим "подчиненным" Денисам. Носители этого имени не могут выпить чуть-чуть, ведь после бокала уже не могут остановиться вовремя. Если Денисов поддерживать в их пристрастии к спиртному, они, скорее всего, станут алкоголиками.

Раньше мы рассказывали, как "разгадать" мужчину по первой букве его имени. Та или иная буква в начале имени очень много значит поэтому зная только имя интересующего вас объекта, вы можете узнать многие его "секреты".

Материал носит сугубо развлекательный характер. Помните, что независимо от имени, человек сам строит свою судьбу!!!