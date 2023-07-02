Не нарушайте границы: почему нельзя общаться и передавать вещи через порог

Издавна порог считали особенным элементом каждого жилища

Есть разные суеверия, связанные с домом, особое значение в народе придавали порогу, поскольку он считался мистическим местом, границей между мирами. Из-за этого издавна люди старались через порог не общаться и не передавать друг другу никакие вещи.

Эзотерики говорят, что порог обладает сильной энергетикой, он накапливает энергию дома, поэтому существует ряд вещей, которые не стоит через него делать, если не хотите навлечь на себя неприятности. Детальнее об этом рассказано в материале OBOZREVATEL.

Что нельзя делать на пороге дома

Если верить народных приметам, что через порог нельзя передавать деньги, иначе можно растерять свою удачу и столкнуться с материальными трудностями. Если кто-то просит вас что-то ему передать через порог, то лучше сделайте 1-2 шага вперед или впустить человека в дом, тем самым вы избежите ссоры или конфликта со своим собеседником.

Другая версия гласит, что не следует передавать вещи через порог, потому что можно навлечь злых духов, и та вещь, которую вы собираетесь отдать, будет наполнена негативной энергетикой.

Более того, есть суеверие из языческих времен, которое гласит, что прах умерших когда-то закапывали на пороге, чтобы его дух защищал дом от бед и невзгод. И передавая что-то перед порог, вы рискуете его потревожить.

Также есть примета, что нельзя говорить ни с кем через порог, лучше выйти на крыльцо, в противном случае можно привлечь в свою жизнь личные и материальные трудности. Садиться на пороге также не рекомендовано, иначе о человеке будут ходить плохие сплетни.

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