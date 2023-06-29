Внутрішні війни і конфлікти: астрологи назвали поворотну дату для росії у 2023 році

За словами астрологів, у росії може змінитися влада, але й сценарій розпаду країни є вірогідним

Ведичні астрологи Олексій та Анна Суханови, які раніше прогнозували контрнаступ української армії, зробили розбір гороскопу росії. За їхніми словами, у країні-агресорі все може кардинально змінитись вже у вересні.

Астрологічний прогноз для рф розміщений на сторінці Суханових в Інстаграм. За їхніми словами, восени на ворога чекає "енергетичний поворот".

"Розглядаючи гороскоп росії, ми не можемо сказати, що це гороскоп сильної держави, імперії, яка завоює весь світ, як це намагаються подавати багато джерел інформації. Так само ми не можемо сказати, що це гороскоп країни з високими духовними вібраціями", — стверджують Суханови.

Так, вони пишуть, що росія рухається до кульмінаційної точки, яку пройде 21 вересня 2023 року. У цей період, йдеться у прогнозі, відбудеться енергетичний поворот, можливий початок масштабних змін. За словами астрологів, росія не перебуватиме під власним контролем, може перейти у стан зовнішнього управління, коли обставини та інші країни вирішуватимуть усе за неї. Більше того, зазначається, що з цього моменту можуть розпочатися внутрішні війни та конфлікти.

Водночас, астрологи характеризують новий астрологічний період для рф як умовно сприятливий.

"Швидше за все, росія не перетвориться на КНДР, у вигляді закритої та підсанкційної країни. Швидше за все, еліти, народ чи хтось ще в цій країні прибере поточну владу. Прийде нова політична сила, завдяки якій розблокують активи закордоном, зменшать санкції. Швидше за все це буде хтось із ліберальними поглядами", — припускають Суханови.

Однак астрологи не заперечують і сценарій з незбереженням росії в тому вигляді, в якому вона існує сьогодні. За словами Суханових, існує велика ймовірність розпаду рф на кілька окремих незалежних держав або відокремлення частин її території.

До 2 січня 2024 року, зазначають астрологи, для росії визначається несприятливий період, який обіцяє трансформації всередині країни та програш у війні. Зміниться ситуація на краще, пишуть Суханови, з 18 квітня 2024 року, що приблизно синхронізується з гороскопом України (там сприятливий період, згідно з астропрогнозом, починається 17 травня).

"На наш погляд, це ще раз вказує на юридичне закінчення війни в цей час і на мирні договори, які будуть підписані, швидше за все вже з новою владою рф", — йдеться у прогнозі Суханових.

Раніше "Телеграф" розповідав, що астролог Влад Рос обнадіяв прогнозом про швидкий розпад росії. Бунт у цій країні він вважає лише питанням часу.

*Нагадуємо, астрологія не є наукою. До озвучених астрологами, екстрасенсами та тарологами прогнозів ставтеся критично.