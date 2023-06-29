Внутренние войны и конфликты: астрологи назвали поворотную дату для россии в 2023 году

По словам астрологов, в россии может поменяться власть, но и сценарий распада страны весьма вероятен

Ведические астрологи Алексей и Анна Сухановы, которые ранее прогнозировали контрнаступление украинской армии, сделали разбор гороскопа россии. По их словам, в стране-агрессоре все может кардинально поменяться уже в сентябре.

Астрологический прогноз для россии размещен на странице Сухановых в Инстаграм. По их словам, осенью врага ожидает "энергетический поворот".

"Рассматривая гороскоп россии, мы не можем сказать, что это гороскоп сильного государства, империи, которая завоюет весь мир, как это стараются преподносить многие источники информации. Точно так мы не можем сказать, что это гороскоп страны с высокими духовными вибрациями", — утверждают Сухановы.

Так, они пишут, что рф движется к кульминационной точке, которую пройдет 21 сентября 2023 года. В этот период, говорится в прогнозе, произойдет энергетический поворот, возможно начало масштабных перемен. По словам астрологов, россия не будет находиться под собственным контролем, может перейти в состояние внешнего управления, когда обстоятельства и другие страны будут решать все за нее. Более того, отмечается, что с этого момента могут начаться внутренние войны и конфликты.

Вместе с тем, астрологи характеризуют новый астрологический период для рф как условно благоприятный.

"Скорее всего россия не превратится в КНДР, в виде закрытой и подсанкционной страны. Скорее всего, элиты, народ или кто-то еще в этой стране уберет текущую власть. Придет новая политическая сила, благодаря которой разблокируют активы заграницей, уменьшат санкции. Скорее всего это будет кто-то с либеральными взглядами", — предполагают Сухановы.

Однако астрологи не отрицают и сценарий с несохранением рф в том виде, в котором она существует сейчас. По словам Сухановых, существует большая вероятность распада россии на несколько отдельных независимых государств или отделение частей ее территории.

До 2 января 2024 года, отмечают астрологи, для рф определяется неблагоприятный период, который сулит трансформации внутри страны и проигрыш в войне. Изменится ситуация в лучшую сторону, пишут Сухановы, с 18 апреля 2024 года, что примерно синхронизируется с гороскопом Украины (там благоприятный период, согласно астропрогнозу, начинается 17 мая).

"На наш взгляд, это еще раз указывает на юридическое окончание войны в это время и на мирные договора, которые будут подписаны, скорее всего уже с новой властью рф", — говорится в прогнозе Сухановых.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что астролог Влад Росс обнадежил прогнозом о скором распаде россии. Бунт в этой стране он считает лишь вопросом времени.

*Напоминаем, астрология не является наукой. К озвученным астрологами, экстрасенсами и тарологами прогнозам подходите критически.