"Процес уже розпочався": відомий астролог назвав найпохмурішу дату закінчення війни в Україні

У будь-якому випадку – перемога за Україною

Відомий український астролог Влад Росс, який раніше обнадіяв прогнозом про швидкий розпад росії "на запчастини", розповів, коли українці нарешті зможуть відсвяткувати довгоочікувану перемогу над агресором.

В інтерв’ю УНІАН Рос відзначив, що день перемоги України над росією відбудеться рівно того дня, коли ліквідують диктатора путіна. З найкращих новин — цей процес уже розпочався, і цирк пригожина тому доказ.

"Зірки кажуть, що червень, серпень, вересень і жовтень будуть сприятливими для того, щоб усе це закінчити. Далі путін не має шансів пережити цей рік... Найпохмуріший мій прогноз після закінчення повномасштабної війни — кінець весни-початок літа наступного року, якщо якимось якось при владі перебуватиме двійник диктатора», — каже астроексперт.

Коротко кажучи, війна може закінчитися будь-якої миті. А після відбудеться суд у Гаазі, навіть за умови, що путін не буде живим. Усіх, хто причетний до злочинів на території України, буде покарано.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що астрологи спрогнозували успіх українському контрнаступу. Суханови попередили, що на країну-агресор чекає несприятливий астрологічний період.

*Нагадуємо, астрологія не є наукою. До озвучених астрологами, екстрасенсами та тарологами прогнозів підходьте критично.