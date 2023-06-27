"Цієї країни більше не буде": астролог обнадіяв прогнозом про швидкий розпад росії

Бунт у рф — це лише питання часу, вважає Росс

Днями в росії пройшов цирковий виступ із заколотом пригожина, який більше повеселив мережу, ніж жахнув. Проте деякі висновки можна зробити. Наприклад, астролог Влад Росс вважає, що це була лише репетиція перед реальним переворотом у Москві.

В інтерв’ю УНІАН, астроексперт зазначає, що не виключено, що в країні-агресорі незабаром розпочнеться реальний переворот. І "проведе" його той, кому нема чого і не кого боятися, додавши, що пригожин відмовився від своєї ідеї через погрози його дочці.

"Похід пригожину на Москву — це репетиція. Справжній переворот у країні-агресора може відбутися вже в серпні... Тобто вже наприкінці літа або на початку осені путіну може настати кінець" — вважає астролог.

Також Росс побачив, що незабаром росія "розпадеться на запчастини", і як такої цієї країни більше не існуватиме, що не може не тішити. А путін справді увійде в історію, але не так велично, як би він хотів. Його запам’ятають як останнього правителя рф, який розвалив країну.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що думають українці про "громадянську війну" в Росії, яка закінчилася, не встигнувши повноцінно розпочатися.