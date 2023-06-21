На жаль, але не 2023: астролог назвала рік повної перемоги України у війні з рф

Езотерик зазначила, що багатьом може не сподобатися таке закінчення бойових дій.

Багато астрологи та таролог прогнозують, що 2023 рік для України стане переможним у війні з росією. Однак є й інші думки. Вони також вказують на перемогу нашої країни над окупантами, просто потрібно почекати трохи довше.

Астролог Поліна Павлова у Youtube-шоу "Мій світ" зізналася, що раніше зовсім не могла спрогнозувати майбутнє України, тепер вона бачить, що, на жаль, на швидку перемогу чекати не варто. Значний успіх принесуть 2023 і початок 2024 року, проте війна на цьому не закінчиться.

"Все ж хочуть знати, коли війна закінчиться, те саме головне питання. Я вже визначилася, можу сказати. 2026 рік. Закінчиться напружені періоди. Моя ставка на 2026 рік — завершення", — зазначила Павлова.

Цілком імовірно, що після успішних подій 2024 року відновиться переговорний процес, а фаза активних обстрілів та гостра фаза війни закінчиться. Проте напруга не зникне до 2026 року.

"Два роки розроблятимуться документи, які дозволять жити більш контрольовано. Я впевнена, що Україна не програє росії ", — додала астролог.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що астрологи спрогнозували успіх українському контрнаступу. Суханови попередили, що на країну-агресор чекає несприятливий астрологічний період.

*Нагадуємо, астрологія не є наукою. До озвучених астрологами, екстрасенсами та тарологами прогнозів підходьте критично.