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На жаль, але не 2023: астролог назвала рік повної перемоги України у війні з рф

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Напруга триватиме до 2026 року Новина оновлена 21 червня 2023, 09:14
Напруга триватиме до 2026 року. Фото Колаж "Телеграфу"

Езотерик зазначила, що багатьом може не сподобатися таке закінчення бойових дій.

Багато астрологи та таролог прогнозують, що 2023 рік для України стане переможним у війні з росією. Однак є й інші думки. Вони також вказують на перемогу нашої країни над окупантами, просто потрібно почекати трохи довше.

Астролог Поліна Павлова у Youtube-шоу "Мій світ" зізналася, що раніше зовсім не могла спрогнозувати майбутнє України, тепер вона бачить, що, на жаль, на швидку перемогу чекати не варто. Значний успіх принесуть 2023 і початок 2024 року, проте війна на цьому не закінчиться.

"Все ж хочуть знати, коли війна закінчиться, те саме головне питання. Я вже визначилася, можу сказати. 2026 рік. Закінчиться напружені періоди. Моя ставка на 2026 рік — завершення", — зазначила Павлова.

Цілком імовірно, що після успішних подій 2024 року відновиться переговорний процес, а фаза активних обстрілів та гостра фаза війни закінчиться. Проте напруга не зникне до 2026 року.

"Два роки розроблятимуться документи, які дозволять жити більш контрольовано. Я впевнена, що Україна не програє росії ", — додала астролог.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що астрологи спрогнозували успіх українському контрнаступу. Суханови попередили, що на країну-агресор чекає несприятливий астрологічний період.

*Нагадуємо, астрологія не є наукою. До озвучених астрологами, екстрасенсами та тарологами прогнозів підходьте критично.

Теги:
#Війна #Прогноз #Астролог