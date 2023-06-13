Не 2023 рік: таролог назвала дату перелому у війні між рф та Україною

Анна Єфремова заявила, що наприкінці червня буде важливий етап, не виключено екологічні катаклізми

Питання, коли закінчиться російсько-українська війна, залишається в топі прогнозів астрологів і тарологів. Точну дату не може знати ніхто, проте таролог Анна Єфремова заявила про переломний рік для бойових дій, і мовиться не про 2023-й.

Як пише "Главред", Єфремова попереджає про кілька важливих періодів, один з яких, за її словами, розпочнеться вже наприкінці цього місяця.

Так, Єфремова заявляє, що у майбутньому масштабне горе чекає на весь світ, а не лише на Україну. Перший важливий період, згідно з її прогнозом, розпочнеться 30 червня та триватиме до 17 серпня 2023 року, другий – 16 листопада – 28 грудня. У цей час, каже таролог, можливі природні катаклізми й активізація руху народних мас — евакуація та міграція. Серйозні зміни у ході війни, а також у сферах політики й охорони здоров’я, додає Єфремова, можуть відбутися з 4 жовтня цього року.

"Вкрай переломним буде 2025 рік як у війні між Україною та росією, так і у світі, й у новій тенденції перелому світу. 2025 рік принесе багато бід світу, і у нас з вами вибору немає", — заявила Єфремова.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що астрологи спрогнозували успіх українському контрнаступу. Суханови попередили, що на країну-агресор чекає несприятливий астрологічний період.

*Нагадуємо, астрологія не є наукою. До озвучених астрологами, екстрасенсами та тарологами прогнозів ставьтеся критично.