"Дуже важливі події": астролог розповіла про серйозні зміни в Україні в 2023 році

На жаль, але прогноз не зовсім втішний

Вже минула половина 2023 року, яку багато астрологів називали вирішальним для України, крім таролога Анни Єфремової. Астроексперт називає переломним інший період, проте й важливість цього року не знижує.

Як пише "Главред", астролог відзначає кілька важливих періодів у поточному році, один із яких до речі розпочнеться вже 30 червня і триватиме до 17 серпня. Другий випадає на кінець року — з 16 листопада по 28 грудня.

"У цей період часу принесуть рухи народним масам та екологічні природні катаклізми. Рух народних мас — це, швидше за все, буде міграція, евакуаційні переміщення" — зазначила Єфремова.

Також астролог додала, що з 4 жовтня 2023 року до кінця року відбуватимуться дуже важливі для України події. До чого це можуть різні сфери, а не лише новини з фронту.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що астрологи спрогнозували успіх українському контрнаступу. Суханови попередили, що на країну-агресор чекає несприятливий астрологічний період.

*Нагадуємо, астрологія не є наукою. До озвучених астрологами, екстрасенсами та тарологами прогнозів підходьте критично.