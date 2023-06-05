"Піде на Москву": астролог розповів, хто і як знищить росію зсередини

Астролог розповів, які потрясіння чекають на росію.

Відомий астролог Влад Росс, які раніше передбачив дату звільнення Криму, поділився не менш приємним прогнозом про розпад рф. Астроексперт вважає, що чималу, а то й головну роль у знищенні Росії відіграє власник ПВК "Вагнер" Пригожин.

В інтерв’ю Главреду Росс зазначив, що згідно з гороскопом Пригожина він може принести в країну-агресор події, які безпосередньо вплинуть на її долю. Швидше за все, ватажок "вагнерівців" запустить початок кінця для росії. Щобільше, він готовий "йти на Москву".

"Пригожин може принести велику руйнівну війну — у нього Чорний Місяць у поєднанні з Марсом. Це говорить про те, що така людина здатна знищити царя, стати царевбивцею, привести армію до розвалу, а росію до бунту" — каже астролог.

Також Росс додав, що у липні вирішиться доля Пригожина, яка своєю чергою і вплине на долю росії. Є ймовірність, що він стане "біля керма" країни-агресора, проте також не виключено, що його вб’ють.

У гороскопі Євгена Пригожина Плутон, символ смерті та перетворення, з’єднується з Сатурном. А це означає, що це або пан, або пропав – або у нього з’являється влада, або його не буде взагалі. наважиться — або йому "відрубають голову", або він буде на коні " — зазначив астроексперт.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що астролог спрогнозувала повернення міст, окупованих росією. Ангеліна Вакуліна назвала населені пункти, які можуть бути звільнені найближчим часом.