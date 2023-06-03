"Це буде прорив": відомий астролог передбачив визволення Криму та назвав дату

Буде голосна "заява про себе", зазначив Росс

Поряд із питанням, що найбільш хвилює усіх українців — "Коли закінчиться війна", стоїть ще одне — "Коли ж нарешті повернуть Крим". Відповідь на це питання напевно ніхто не знає, хіба що астрологи можуть трохи спробувати зазирнути в майбутнє.

Відомий астролог Влад Росс в інтерв’ю Главреду поділився своїм прогнозом щодо Криму. Астроексперт зазначає, що влітку зірки та планети наділятимуть людей прагненням показати свої найкращі якості, а також здатністю добиватися свого за будь-яку ціну. Це дуже допоможе нашим бійцям із ЗСУ.

"Справи, розпочаті в червні-2023, відрізнятимуться сміливістю та епатажем. ЗСУ чекає сміливий та стрімкий наступ, а також прорив російського фронту" — зазначив Росс.

Також астролог додав, що в 20-х числах червня відбудеться "щось несподіване" для всього світу. Рос припускає, що це буде прорив у Крим.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що астролог спрогнозувала повернення міст, окупованих Росією. Ангеліна Вакуліна назвала населені пункти, які можуть бути звільнені найближчим часом.