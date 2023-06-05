"Пойдет на Москву": астролог рассказал, кто и как уничтожит россию изнутри

Астролог рассказал, какие потрясения ждут рф

Известный астролог Влад Росс, которые ранее предсказал дату освобождения Крыма, поделился не менее приятным прогнозом о распаде рф. Астроэксперт считает, что немалую, а то и главную роль в уничтожении россии сыграет владелец ЧВК "Вагнер" Пригожин.

В интервью Главреду Росс отметил, что согласно гороскопу Пригожина, он может принести в страну-агрессор события, которые напрямую повлияют на ее судьбу. Скорее всего, предводитель "вагнеровцев" запустит начало конца для рф. Более того, он готов "идти на Москву".

"Пригожин может принести большую разрушительную войну – у него Черная Луна в соединении с Марсом. Это говорит о том, что такой человек способен уничтожить царя, стать цареубийцей, привести армию к развалу, а россию к бунту" — говорит астролог.

Также Росс добавил, что в июле решится судьба Пригожина, которая в свою очередь и повлияет на судьбу россии. Есть вероятность, что он станет "у руля" страны-агрессора, однако также не исключено, что его убьют.

"В гороскопе Евгения Пригожина Плутон, символ смерти и преображения, соединяется с Сатурном. А это значит, что это либо пан, либо пропал – либо у него появляется власть, либо его не будет вообще. Поэтому в конце июня и начале июля для Пригожина все решится – либо ему "отрубят голову", либо он будет на коне" — отметил астроэксперт.

Ранее "Телеграф" сообщал, что астролог спрогнозировала возвращение городов, оккупированных россией. Ангелина Вакулина назвала населенные пункты, которые могут быть освобождены в ближайшее время.