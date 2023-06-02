Астролог розповів, як повний місяць у червні змінить ситуацію на фронті: "путін навіть не здогадувався"

Літо — чудовий період, щоб витісняти окупантів із українських територій.

Відомий астролог Влад Росс, який раніше поділився прогнозом на червень 2023 року, розповів, які сюрпризи українцям принесе повний місяць 4 червня, особливо на фронті. Як зазначив астроексперт, цей період стане кульмінацією певних подій.

В інтерв’ю "Главреду" астролог розповів, що повня може стати початком грандіозного контрнаступу української армії. Щобільше, можуть бути також "сюрпризи" і для росіян, які мешкають у прикордонних з Україною областях.

"Перед повним місяцем у королівському, 7-му, градусі Лева, складеться найбільш сприятливий час для української армії, щоб розпочати повномасштабний прорив на фронті, відтісняючи ворога", — розповів астролог.

Також Росс зазначив, що у прикордонних з Україною областях (у Білгородській, Брянській, Курській та Ростовській областях) може бути навіть запроваджено воєнний стан.

"Коли путін починав "СВО", він навіть не здогадувався, що війна перейде на територію росії, а це може статися якраз у червні", — додав астролог.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що астролог спрогнозувала повернення міст, окупованих росією. Ангеліна Вакуліна назвала населені пункти, які можуть бути звільнені найближчим часом.