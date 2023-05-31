Прорив до Криму і не лише: відомий астролог озвучив прогноз для України на червень

Астролог Влад Росс назвав поворотні моменти у війні, які можуть статися на початку літа

Відомий астролог Влад Росс, який раніше висловився про долю російського міністра оборони Сергія Шойгу, зробив прогноз для України на червень 2023 року. Астроексперт не відкидає можливого прориву до Кримського півострова.

За словами Росса, найбільш напружених подій на фронті слід очікувати наприкінці місяця. Про це він сказав у коментарі "Главреду".

Як зазначає астролог, наприкінці червня рух планети сюрпризів Урану та планети війни Марса може говорити про масштабні події, у тому числі несподівані ситуації на фронті. Не виключено, що "гаряче" буде на території країни-агресора.

"Ситуація на фронті почала змінюватися з кінця травня, і всі ці несподівані події можуть розвинутися наприкінці червня. Насамперед, неспокійно буде у багатьох прикордонних областях росії", — заявив Росс.

Крім того, згідно з його прогнозом, загострення обстановки можливе поблизу повного місяця 5 червня. Знову ж таки, йдеться про росіян.

"У Білгородській, Брянській, Курській та Ростовській областях може бути введено військовий стан. Коли путін починав "СВО", він навіть не здогадувався, що війна перейде на територію росії, а відбутися це може якраз у червні", — йдеться у прогнозі астролога. .

Росс розповів і про можливі успіхи ЗСУ. Найбільш вірогідними є поворотні події, за словами астроексперта, в останніх числах першого літнього місяця.

"На фронті точно станеться щось несподіване у 20-х числах червня, припускаю, що це буде прорив до Криму", — озвучив прогноз Росс.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що астролог спрогнозувала повернення міст, окупованих росією. Ангеліна Вакуліна назвала населені пункти, які можуть бути звільнені найближчим часом.

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