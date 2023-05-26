Відомий астролог назвав дату, коли скасують воєнний стан: "Поки що нікому не вигідно"

Прогноз зовсім не близький

Відомий український астролог Влад Росс, який раніше розповів, чи зможуть російські окупанти зірвати український контрнаступ, поділився відповіддю на ще одне бентежне для українців питання — наскільки довго ще триватиме воєнний стан.

В інтерв’ю unian астроексперт зазначив, що найближчим часом Україна житиме за умов, які є зараз. І не тільки тому, що війна ще не закінчилася, а через те, що поки що "не вигідно" закінчувати воєнний стан.

"До 31 жовтня точно немає, тому що нікому не вигідно скасують його до виборів. Щобільше, комендантська година триватиме доти, доки не скасують воєнний стан " — відповів Росс.

Раніше український астролог розповів, що зараз українські Збройні сили шукають вразливі місця у противника. За його словами, найближчим часом "відчутно запахне розгромом" росії. Також Влад Росс розповів про можливість припинення активних бойових дій у 2023 році. За його словами, у цьому питанні є два сценарії.

Крім цього, Рос поділився, хто може зрадити і вбити президента росії володимира путіна. За словами астроексперта, це може бути людина із близького оточення російського диктатора. Також екстрасенс Максим Гордєєв заявив, що путін працює з магічними ритуалами.