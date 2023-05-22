Актриса Джулія Фокс шокувала Канни епатажним образом із голими грудьми у прозорому корсеті (фото)

Відвертий образ Фокс у Каннах опинився у центрі уваги

Американська актриса та модель італійського походження, колишня дівчина Каньє Веста Джулія Фокс шокувала публіку в Каннах, де проходить щорічний кінофестиваль. Зірка з’явилася у відвертому вбранні, яке оголює груди.

Епатажний образ 33-річна Джулія Фокс продемонструвала на гала-вечорі Art of Elysium 25th Anniversary. Модель із задоволенням позувала перед фотографами, адже це не перший її сміливий лук.

На червоній доріжці Каннського фестивалю актриса з’явилася без бюстгальтера в прозорому корсеті, візуально він нагадував лід, що тане. Прозорий топ не приховує накладки на соски, тому фактично Фокс позувала перед камерами топлес. Також на ній біла багаторівнева спідниця довжини максі від Sang Studio. Лук доповнюють прикраси бренду Marli New York: діамантове кольє, сережки та браслет. Волосся зібране в недбалий пучок. Ефектні стрілки й насичений відтінок помади завершують образ моделі.

Джулія Фокс у Каннах. Фото: Getty Images

Топ абсолютно прозорий. Фото: Getty Images

Варто відзначити, що Джулія Фокс часто вибирає для виходу у світ відверті та епатажні вбрання. Якось вона гуляла Лос-Анджелесом у латексному вбранні з презервативів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Каннах Дуа Ліпа вперше показала бойфренда, який старший за неї на 14 років. На червоній доріжці кінофестивалю сяяла і Сальма Хайєк у розкішній сукні з декольте.