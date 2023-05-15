Відомий екстрасенс розповів, коли Україна поверне Крим: "Буде жорстока битва"

Крим буде вишенькою на торті, зазначає Гордєєв

Відомий український екстрасенс Макс Гордєєв, який раніше поділився позитивним прогнозом на літо 2023 року для України, назвав приблизний період, коли ЗСУ звільнять окупований росіянами Крим. Він зазначає, що справа буде не швидкою, проте фортуна на нашому боці.

В інтерв’ю unian Макс Гордєєв розповів, що повернення Криму проходитиме наприкінці літа і початку осені. Однак якогось року астроексперт не уточнив, лише додав, що треба чекати 2-3 роки.

"Буде якась масована атака, попадання, боротьба. Так просто нам не віддадуть Крим. Нам треба його забирати силою. Зараз треба повернути окуповані міста, а Крим буде вишенькою на торті. Ми повернемо його, але наприкінці війни", — поділився Гордєєв..

Також екстрасенс звернув увагу і на Керченський міст. За картами, він побачив, що буде підрив моста, що нарешті дозволить енергетично роз’єднати Україну з росією.

"За Крим буде битва, і вона буде жорстокою. Росіянам буде "п’ята точка" — підсумував Гордєєв.

Раніше відомий астролог Влад Росс дав прогноз щодо смерті президента країни-агресорки володимира путіна. За його словами, кривавий диктатор може померти найближчим часом, оскільки Чорний Місяць перебуває у його будинку смерті.

Раніше український екстрасенс та шаманка Сейраш розповіла, чи продовжиться війна в Україні у 2024 році. Вона вважає, що є три варіанти розвитку подій.