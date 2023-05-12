Відомий екстрасенс обнадіяв прогнозом на літо 2023: "росія стоятиме на колінах"

Влітку буде дуже багато змін на фронті, зазначає астроексперт.

Відомий український екстрасенс і таролог Макс Гордєєв, який раніше розповів, коли помре кривавий диктатор володимир путін, поділився новим, досить оптимістичним прогнозом на літо 2023. Він зазначає, що бійці ЗСУ за цей період принесуть українцям дуже багато новин, і всі вони будуть про звільнення окупованих територій.

В інтерв’ю unian Гордєєв розповів, що влітку на фронті буде дуже багато різних військових операцій. Наші бійці будуть впевнено йти вперед і активно звільняти всі захоплені росіянами території.

"Незабаром окупанти тікатимуть з України" — зазначає екстрасенс.

Також Гордєєв розповів і про долю країни-агресора. Таролог бачить, що ситуація там критична як в економічному, так і фізичному та психоемоційному плані.

"Хочу запевнити всіх, що "корона" росії падає. Цей процес викличе збій у росіян. Все життя вони вірили у своїх царів і були впевнені, що у них могутня держава, тому зараз їм важко усвідомити, що це не так. Україна поставить на коліна росію" — підкреслив екстрасенс.

Раніше відомий астролог Влад Росс дав прогноз щодо смерті президента країни-агресорки володимира путіна. За його словами, кривавий диктатор може померти найближчим часом, оскільки Чорний Місяць знаходиться у його будинку смерті.

Раніше український екстрасенс та шаманка Сейраш розповіла, чи продовжиться війна в Україні у 2024 році. Вона вважає, що є три варіанти розвитку подій.