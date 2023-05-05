"Бережіться Крим, Керченський міст та резиденція путіна": відомий астролог назвав важливу дату у війні України з рф

Місячне затемнення стане знаковою подією для України

Відомий український астролог Влад Росс, який раніше розповів, чи буде атака дронами Москви 9 травня, поділився новим прогнозом для України та назвав дату, яка відіграє важливу роль у війні з країною-терористом росією.

Як зазначив астролог в інтерв’ю Главреду важливою, навіть знаковою подією травня буде місячне затемнення, яке відбудеться 5 травня, а також ще 5 днів після нього. Росс заявив, що в цей час українським військам супроводжуватиме великий успіх.

"Кульмінації контрнаступу ЗСУ, який розпочався в день сонячного затемнення, можна чекати поблизу місячного затемнення. Зараз українські війська причаїлися, ведуть розвідку боєм, обчислюють слабкі місця противника, десь переходять на лівий берег Дніпра, і вже після 5 травня розпочнеться активна фаза дій ЗСУ" — прогнозує астроексперт.

Також у травневий повний місяць астролог вважає, що буде чудова можливість просуватися важкій техніці, зокрема, танкам. Все тому, що погода поступово стабілізується, а земля підсихає і не такого болота.

"5-10 травня ЗСУ можуть здивувати російську федерацію. Наприклад, у цей час може бути запущено безліч дронів, і тоді — бережіться Крим, Керченський міст, Валдай, московська резиденція путіна, Санкт-Петербург та Урал з його відомим заводом з виробництва танків" — додав Росс.

Раніше екстрасенс Роман Шептицький так само відповів на питання, що цікавить усіх українців, — коли помре президент країни-агресорки володимир путін. Фахівець в галузі екстрасенсорики заявив, що кривавого диктатора вже давно немає в живих.