Астроескперт зазначає, що москвичам буде "неспокійно"

Після того, як співзасновник monobank Володимир Яценко пообіцяв 20 мільйонів гривень тому, хто приземлить дрон на Червоній площі 9 травня, у росії почалася паніка. І це не просто так, адже Кремль реально може бути атакований, прогнозує відомий астролог Влад Росс.

В інтерв’ю ТСН.ua він зазначив, що ймовірність того, що український БПЛА "відвідає" парад на Червоній площі в столиці країни-терориста, дуже висока. Щобільше, очікується "нашестя дронів".

"Цілі, що там знаходяться, можна знищувати. Як таке можна упустити? Тому ми можемо побачити навалу дронів. Хоча сам парад путін може скасувати за кілька годин до початку", — вважає астролог.

У принципі, Росс зазначає, що у травні неподалік Москви буде дуже неспокійно. А все через прильоти дронів та підриви військових об’єктів, що дуже налякає та приструнить окупантів.

Раніше екстрасенс Роман Шептицький так само відповів на питання, що цікавить усіх українців, — коли помре президент країни-агресорки володимир путін. Фахівець в галузі екстрасенсорики заявив, що кривавого диктатора вже давно немає в живих.