Гаманець завжди буде порожнім: чоловічі імена, які притягують бідність

Найчастіше ці чоловіки просто не вміють розпоряджатися своїми грошима

Енергетика наших імен — дуже сильна "річ", яка може як покращити, так і, на жаль, ускладнити наше життя. Наприклад, одні імена наділяють своїх власників якимось "магнітом для грошей", а деякі навпаки — відштовхують багатство якнайдалі.

Іменологи зазначають, що є як мінімум три чоловічі імені, які найчастіше приваблюють бідність. Чоловіки з такими іменами найчастіше без грошей у кишені, пише 5692.com.ua.

Степан

У цих чоловіків руки звичайно хоч і "ростуть із потрібного місця", але правильно користуватися ними він не вміє. Степани не знають, як використати свої таланти так, щоб вони приносили їм добрі гроші.

Костянтин

Чоловіки з цим ім’ям мають дуже завзятий і цілеспрямований характер. Вони легко справляються з будь-якою роботою, навіть якщо це нудна рутина в офісі. Однак дохід Костянтинів завжди не дуже високий, а все тому, що вони дуже пасивні і неініціативні.

Вадим

Вадими дуже люблять себе, тому намагаються ні в чому собі не відмовляти. Тому коли у нього з’являються гроші, він швидко їх витрачає. А якщо цих коштів не вистачає, він не замислюючись, залазить у борги і бере кредити. Як наслідок, Вадими рідко стають багатими.

Раніше ми розповідали про жінок, які завжди одержують бажане. Ці щасливиці мають одне з трьох незвичайних імен.

Матеріал має суто розважальний характер. Пам’ятайте, що незалежно від імені людина сама будує свою долю!