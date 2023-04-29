Кошелек всегда будет пустой: мужские имена, которые притягивают бедность

Чаще всего эти мужчины просто не умеют распоряжаться своими деньгами

Энергетика наших имен — очень сильная "вещь", которая может как улучшить, так и, увы, усложнить нашу жизнь. К примеру, одни имена наделяют своих владельцев неким "магнитом для денег", а некоторые наоборот — отталкивают богатство как можно дальше.

Именологи отмечают, что есть как минимум три мужских имени, которые чаще всего притягивающие бедность. Мужчины с такими именами чаще других без денег в кармане, пишет 5692.com.ua.

Степан

У этих мужчин руки конечно хоть и "растут из нужного места", но вот правильно пользоваться ими он не умеет. Степаны не знают, как использовать свои таланты так, чтобы они приносили им хорошие деньги.

Константин

Мужчины с этим именем имею очень упорный и целеустремленный характер. Они с легкостью справляются с любой работой, даже если это скучная рутина в офисе. Однако доход Костянтинов всегда не особо высок, а все потому, что они очень пассивные и неинициативны.

Вадим

Вадимы очень себя любят, поэтому стараются ни в чем себе не отказывать. Поэтому, когда у него появляются деньги, он быстро их тратит. А если этих средств не хватает, он не задумываясь залезает в долги и берет кредиты. Как следствие, Вадимы редко становятся богатым.

Раньше мы рассказывали о женщинах, которые всегда получают желаемое. Эти счастливицы носят одно из трех необычных имен.

Материал носит сугубо развлекательный характер. Помните, что независимо от имени человек сам строит свою судьбу!!!