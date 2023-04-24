"Буде крутий феєрверк": відомий астролог розповів, що чекає на Україну в останньому місяці весни

Місяць на нас чекає багатообіцяючий, зазначив астроексперт

Відомий український астролог Влад Росс, який раніше розповів, чи будуть ЗСУ наступати на Росії, поділився новим прогнозом. Цього разу астроексперт приділив увагу подіям, які відбуватимуться на фронті у травні 2023 року.

В інтерв’ю виданню unian Росс поділився, що в цілому чекає Україну в останньому місяці весни. Він зазначає, що у травні з’являться передумови закінчення війни в нашій країні, а також "просування" смерті диктатора путіна.

"Поблизу 5 травня на нас чекає переломна подія — армада дронів полетить на росію, буде крутий феєрверк. Період з 5 по 10 травня буде просто феєричним. Варто чекати на вибухи на складах з боєприпасами" — поділився астролог.

Також Влад Росс зазначив, що не варто дивуватися, що будуть новини про те, що наші військові зайдуть у Білгородську та Брянську області. Це буде зроблено для того, щоб обрізати постачання зброї на Донбас.

Крім цього астролог розповів, що цілком імовірно, що кривавого диктатора путіна вже влітку може не бути живим. Рос зазначає, що після смерті путіна буде повне припинення бойових дій.

"Є ймовірність, що його вб’ють. Потім у Кремлі відбудеться палацовий переворот. Після цього закінчиться війна в Україні", - додав астролог.

Раніше екстрасенс Роман Шептицький так само відповів на питання, що цікавить усіх українців, — коли помре президент країни-агресорки володимир путін. Фахівець в галузі екстрасенсорики заявив, що кривавого диктатора вже давно немає в живих.