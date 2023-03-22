Астролог Влад Росс розповів, чи запускатимуть ЗСУ ракети по Москві: "Головне завдання – оточити все це кодло"

Астролог вважає, що вже у квітні буде завдано ударів по росії.

Відомий український астролог Влад Росс, який раніше спрогнозував швидку смерть російського диктатора путіна, розповів, чи наступатимуть ЗСУ на рф і чи будуть пуски ракет по російській столиці — Москві. Зазначимо, що відповідь — багатонадійна.

В інтерв’ю виданню unian Росс зазначив, що незабаром Україна отримає далекобійні ракети, якими природно скористається повною мірою. Астроексперт упевнений, що ударам по Москві бути

".. Тому так. Ми битимемо по Москві, можуть бути попадання по Московській області, іншим російським містам. Однак наступу на росію не буде, тому що нам не потрібно подовжувати фронт", — пояснив астролог.

Також Росс додав, що мети завоювати рф в України немає, а головним завданням ЗСУ є "оточити все це кодло" і взяти Донецьк і Луганськ, і повернути Крим.

"Нам потрібно дійти до перешийка з Кримом, там ми окупантів уже дістанемо за повною програмою. Ключовою буде Волноваха, адже ми підемо через неї" - підсумував астролог.

Раніше астролог Анна Вергелес розповіла, коли складуться сприятливі умови для переговорного процесу щодо війни з росією. За її прогнозами, для України в цей період буде гарний астрологічний аспект, а на росію чекають складні часи.