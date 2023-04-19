"Буде особливо "спекотно": таролог розповіла, що чекає Крим у травні 2023 року

Останній місяць весни 2023 року буде досить неоднозначним

Відомий таролог, переможниця "Битви екстрасенсів" Яна Пасинкова, яка раніше розповіла як Україна переможе у війні з росією, склала новий прогноз на травень 2023 року. Зазначимо, що на нас чекає багато новин і, на жаль, не всі вони будуть приємними.

В інтерв’ю YouTube-каналу "Прогноз", Пасинкова зазначила, що найбільше в останній весняний місяць ми чутимемо про тимчасово окупований Крим. Все тому, що так буде дуже "спекотно".

"Там жорстко... Військові дії. Люди добрі, їдьте звідти. Там буде спекотно в травні. Дуже жарко... Крим буде поділений на дві частини: військова частина та невійськова частина", — розповідає таролог.

Також Яна Пасинкова зазначила, що будуть і сумні новини на початку травня. Однак вона підкреслює, що варто пам’ятати, що перед "світанком" завжди "темні часи". Щобільше, українські захисники мають "відмінний план", про який таролог вирішила не розповідати, щоб потім радості було більше.

"Потрібно помовчати, почекати, а потім порадіти", — додала Пасинкова.

Раніше "Телеграф" розповідав, що прогноз для України озвучив астролог Дмитро Уранус. Він спрогнозував, коли війна може дійти своєї розв’язки.