"Будет особенно "жарко": таролог рассказала, что ждет Крым в мае 2023 года
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Последний месяц весны 2023 года будет достаточно неоднозначным
Известный таролог, победительница "Битвы экстрасенсов" Яна Пасынкова, ранее рассказавшая как Украина победит в войне с россией, составила новый прогноз на май 2023 года. Отметим, что нас ждет много новостей и, увы, не все они будут приятными.
В интервью YouTube-каналу "Прогноз", Пасынкова отметила, что больше всего в последний весенний месяц мы будем слышать о временно оккупированном Крыме. Все потому, что так будет очень "жарко".
"Там жестко… Военные действия. Люди добрые, уезжайте оттуда. Там будет жарко в мае. Очень жарко… Крым будет поделен на две части: военная часть и невоенная часть" — рассказывает таролог.
Также Яна Пасынкова отметила, что будут и грустные новости в начале мая. Однако она подчеркивает, что стоит помнить, что перед "рассветом" всегда самые "темные времена". Более того, у украинских защитников есть "отличный план", о котором таролог решила не рассказывать, чтобы потом радости было больше.
"Нужно помолчать, подождать, а потом порадоваться", — добавила Пасынкова.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что прогноз для Украины озвучил астролог Дмитрий Уранус. Он спрогнозировал, когда война может прийти к своей развязке.