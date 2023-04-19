"Будет особенно "жарко": таролог рассказала, что ждет Крым в мае 2023 года

Последний месяц весны 2023 года будет достаточно неоднозначным

Известный таролог, победительница "Битвы экстрасенсов" Яна Пасынкова, ранее рассказавшая как Украина победит в войне с россией, составила новый прогноз на май 2023 года. Отметим, что нас ждет много новостей и, увы, не все они будут приятными.

В интервью YouTube-каналу "Прогноз", Пасынкова отметила, что больше всего в последний весенний месяц мы будем слышать о временно оккупированном Крыме. Все потому, что так будет очень "жарко".

"Там жестко… Военные действия. Люди добрые, уезжайте оттуда. Там будет жарко в мае. Очень жарко… Крым будет поделен на две части: военная часть и невоенная часть" — рассказывает таролог.

Также Яна Пасынкова отметила, что будут и грустные новости в начале мая. Однако она подчеркивает, что стоит помнить, что перед "рассветом" всегда самые "темные времена". Более того, у украинских защитников есть "отличный план", о котором таролог решила не рассказывать, чтобы потом радости было больше.

"Нужно помолчать, подождать, а потом порадоваться", — добавила Пасынкова.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что прогноз для Украины озвучил астролог Дмитрий Уранус. Он спрогнозировал, когда война может прийти к своей развязке.