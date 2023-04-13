Відомий екстрасенс обнадіяв прогнозом на весну: "Україна вже почала "смажити" глобально"

Бої, які зараз ідуть — дуже жорстокі, зазначив астроексперт.

Відомий український екстрасенс Макс Гордєєв, який раніше розповів, коли Україна наблизиться до перемоги, поділився новим, досить втішним прогнозом про контрнаступ наших воїнів із ЗСУ.

В інтерв’ю виданню УНІАН Гордєєв зазначив, що навесні 2023 року масштабний контрнаступ буде, і він пройде досить добре. На жаль, не на 100%, як хотілося б, але, за словами екстрасенсу, ЗСУ здійснять 80% свого плану. Українським воїнам вдасться звільнити більшість окупованих територій, вигнавши з них російських окупантів.

"Україна зараз почала "смажити" глобально і сильно в усіх напрямках. Я бачу, що йде звільнення багатьох територій. Енергетика буде сильною та активною на нашому боці", — прогнозує Гордєєв.

Також екстрасенс зазначив, що росіяни продовжать терор українських міст за допомогою масованих обстрілів. Проте роблять окупанти це вже не з такою впевненістю.

"Зараз вони готуються відбиватися, бо знають, що контрнаступ їх "накриє". Вони акумулюють свої снаряди, але у них це не виходить. Окупанти розуміють, що виснажують свій ресурс", — додав Гордєєв.

Раніше відомий український астролог Влад Росс розповів, чому росія призупинила участь у ядерному договорі зі США. За його словами, президент країни-агресорки володимир путін хоче приховати, в якому сумному стані знаходяться ядерні боєголовки.

Екстрасенс Марія Тиха раніше розповідала, що путін вмиратиме в муках. За її словами, російського диктатора довели до передсмертного стану, підмішуючи щось на ліки. Нещодавно екстрасенс заявила, що у 2023 році путін вже буде на межі.