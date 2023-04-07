Астролог розповіла, що чекає на українців у квітні-травні 2023 року: "Будуть "американські гірки"

Квітень – це місяць нетрадиційного ведення війни, зауважила астроексперт.

Відома українська астролог Яна Тимощук, яка раніше розповіла, якою буде Україна після війни, поділилася прогнозом, які події відбуватимуться на фронті в середині і наприкінці весни 2023 року.

В інтерв’ю виданню unian, астролог розповіла, що квітень відзначається нетрадиційним веденням війни. Щобільше, можуть бути різні провокації, пов’язані з водосховищами та також зберігається небезпека і для АЕС. І зовсім росія може застосувати біологічну чи хімічну зброю.

Не пройде поза увагою і релігія. Надалі можуть бути провокації з боку релігійних діячів та людей, які перебувають у спротиві.

"У квітні-травні стоятиме вибір перед управителями різних країн, їм доведеться визначатися за кого вони і чиї вони союзники. Може бути така риторика, бо буде незрозуміло, як ми діятимемо далі — ми цю війну завершуватимемо або її продовжуватимемо, чи буде якийсь договір, чи ми йдемо у стан довготривалої війни. До червня будуть "американські гірки", коливання, нестабільність. А потім усе стане на свої місця" — підсумувала Тимощук.

Нагадаємо, раніше астролог і хіромант Володимир Бадіян розповідав про "вікно можливостей" для України та кардинальні зміни після війни. За його прогнозами, для відновлення країни знадобиться близько 10 років, але інші країни нас підтримуватимуть.