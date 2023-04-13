Известный экстрасенс обнадежил прогнозом на весну: "Украина уже начала "жарить" глобально"

Бои, которые сейчас идут — очень жестокие, отметил астроэксперт

Известный украинский экстрасенс Макс Гордеев, который ранее рассказал, когда Украина приблизится к победе, поделился новым, достаточно утешительным прогнозом о контрнаступлении наших воинов из ВСУ.

В интервью изданию УНИАН Гордеев отметил, что весной 2023 года масштабное контрнаступление будет, и пройдет оно достаточно хорошо. Увы, не на 100%, как хотелось бы, но, по словам экстрасенса, ВСУ осуществят 80% своего плана. Украинским воинам удастся освободить большинство оккупированных территорий, прогнав с них российских оккупантов.

" Украина сейчас начала "жарить" глобально и сильно по всем направлениям. Я вижу, что идет освобождение многих территорий. Энергетика будет сильной и активной на нашей стороне", — прогнозирует Гордеев.

Также экстрасенс отметил, что россияне продолжат террор украинских городов с помощью массированных обстрелов. Однако делать оккупанты это будут уже не с такой уверенностью.

"Сейчас они готовятся отбиваться, потому что знают, что контрнаступление их "накроет". Они аккумулируют свои снаряды, но у них это не получается. Оккупанты понимают, что истощают свой ресурс", — добавил Гордеев.

Ранее известный украинский астролог Влад Росс рассказал, почему россия приостановила участие в ядерном договоре с США. По его словам, президент страны-агрессорши владимир путин хочет скрыть, в каком печальном состоянии находятся ядерные боеголовки.

Экстрасенс Мария Тихая ранее рассказывала, что путин будет умирать в муках. По ее словам, российского диктатора довели к предсмертному состоянию, подмешивая что-то в лекарства. Недавно экстрасенс заявила, что в 2023 году путин уже будет на грани.