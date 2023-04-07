Астролог рассказала, что ждет украинцев в апреле-мае 2023 года: "Будут "американские горки"

Апрель — это месяц нетрадиционного ведения войны, отметила астроэксперт.

Известная украинская астролог Яна Тимощук, которая ранее рассказала, какой Украина будет после войны, поделилась прогнозом, какие события будут происходить на фронте в середине и конце весны 2023 года.

В интервью изданию unian, астролог рассказала, что апрель отмечается нетрадиционным ведением войны. Более того, могут быть различные провокации, связанные с водохранилищами и, также, сохраняется опасность и для АЭС. И вовсе россия может применить биологическое или химическое оружие.

Не пройдет без внимания и религия. В дальнейшем могут быть провокации со стороны религиозных деятелей и людей, которые находятся в сопротивлении.

"В апреле-мае будет стоять выбор перед управителями разных стран, им придется определяться за кого они и чьи они союзники. Может быть такая риторика, потому что будет непонятно, как мы будем действовать дальше — мы будем эту войну завершать или будем ее продолжать, будет ли какой-то договор или мы идем в состояние долговременной войны. До июня будут "американские горки", колебания, нестабильность. А потом все встанет на свои места" — подытожила Тимощук.

Напомним, ранее астролог и хиромант Владимир Бадиян рассказывал о "окне возможностей" для Украины и кардинальных переменах после войны. Согласно его прогнозам, для восстановления страны понадобится около 10 лет, но другие страны нас будут поддерживать.