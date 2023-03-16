Коли в Україні скасують воєнний стан: відповідь астролога

Йдеться про дві можливі дати з різницею у кілька місяців

Ведичний астролог, таролог та хіромант Володимир Бадіян, який раніше назвав місяць, коли закінчиться гаряча фаза війни в Україні, зробив прогнози щодо скасування воєнного стану. Цим питанням наразі цікавиться чимало українців.

Згідно з передбаченнями астролога, воєнний стан може закінчитись вже скоро. Конкретні терміни Бадіян назвав у коментарі для програми "People Life", що виходить на You Tube.

За словами астроексперта, скасувати воєнний стан в Україні можуть ще до Дня Незалежності — 24 серпня. Однак, дуже ймовірно, що на певних територіях, які найбільше страждають від військової агресії рф, його можуть залишити, зауважує Володимир Бадіян. Вірогідний і більш затяжний сценарій, але скасувати особливий правовий режим мають до кінця 2023 року, говорить астролог: "Максимум — до кінця цього року".

Раніше відомий український таролог Ірина Клевер розповіла, хто і коли допоможе Україні закінчити війну, розв’язану росією на наших територіях. За її словами, є третя сторона, яка сильніша за ерефію, і саме вона має неабиякий вплив на хід бойових дій.