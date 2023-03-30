Это будет историческая эпоха: астролог рассказала о событиях, которые вскоре произойдут в мире

Следующие 40 лет кардинально изменят мир

Пока украинцы приближают победу в войне против оккупанта, мир готовится к важным переменам. По словам астролога Ольги Медвецкой, уже вскоре человечество ждут эпохальные события, которые изменят ход истории.

Об этом она рассказала в своем Instagram. Как отмечает астроэкспертка, это будет связано с переходом Плутона в знак Водолея 23 марта. Пока этот переход временный, но в следующем году эта планета займет свою "историческую" позицию на следующие почти 40 лет. Что это значит и что ожидает человечество в этот период, рассказываем далее.

В астрологии Плутон — это планета, которая отвечает за трансформацию, силу, войну, оружие, секс, смерть, перерождение, кризисы, энергию, финансы, преступность и власть. Тогда как знак Водолея — это о свободе, демократизм, сообщества, а также технологии и вообще все новейшее и оригинальное.

"Они будто бы накладываются друг на друга, поэтому что увидим в результате их взаимодействия: трансформационные процессы в области международных организаций, разрушение старых и отживших себя, и образование новых, или же качественное перерождение уже существующих. Также будут происходить процессы демократизации власти в мире. Государства, в которых это не произойдет мирным, добровольным путем, там все равно будет происходить перелом, но уже очень стрессово, критически, им не избежать революционных процессов, смертей, возможно даже военных событий, гражданских войн", — пишет Медвецкая.

Кроме того, огромные изменения, по мнению астролога, произойдут и в сфере технологий. Это коснется и искусственного интеллекта, в том числе. "Прорыв будет огромным, который нам сейчас трудно даже приблизительно предсказать", — говорит астроэксперт. И добавляет, что трансформируется вскоре и финансовая система в мире: мол, нынешний кризис — это только начало, он продлится 3 года, а дальше начнется все самое интересное и в результате демократия доберется даже до этой сферы, увеличится количество людей среднего класса.

Отмечается, что 23 марта 2023 года Плутон перешел в знак Водолея ненадолго — свое положение он изменит уже в середине июня текущего года, а затем снова перейдет в Водолея в январе 2024-го. После этого будет еще один маленький "скачок" (в сентябре 2024 года) и уже с ноября 2024-го Плутон окончательно перейдет в знак Водолея и будет оставаться там вплоть до 2043 года. А пока, следя за событиями временных изменений его положения, мы как будто просматриваем промо-ролик того, что будет происходить дальше — в следующих десятилетиях, говорит Ольга Медвецкая.

Ранее известный астролог, таролог и хиромант Владимир Бадиян рассказывал, когда в Украине могут отменить военное положение. Речь идет о двух возможных датах с разницей в несколько месяцев.