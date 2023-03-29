Новый месяц - новые магнитные бури: названа первая опасная дата апреля

Магнитные бури продолжают атаковать землю

Март 2023 года вместе с его магнитными бурями подходят к концу. Но метеозависимым расслабляться не стоит ведь первый в следующем месяце всплеск геомагнитной активности уже не за горами.

О дате первой магнитной бури в апреле сообщает "Факты".

Так, по данным издания, самый первый день апреля встретит землян магнитной бурей. При этом, отмечается, что она будет слабой интенсивности, но тем не менее у некоторых граждан могут наблюдутся изменения настроения, бессонница и потеря аппетита.

Что такое магнитная буря

Магнитные бури — это возмущения геомагнитного поля Земли, которые продолжаются от нескольких часов и до нескольких суток. Образуются они, когда с окрестностями нашей планеты сталкиваются возмущенные потоки солнечного ветра, а после взаимодействуют с магнитосферой.

Как она может ощущаться

Во время активности магнитных бурь, некоторые метеозависимые и беременные люди могут ощущать головные боли, боли в области сердца, суставов и спины. Кроме того, осторожным в эти дни необходимо быть и гражданам с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.

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