До кінця березня варто чекати на дві магнітні бурі: названо дати

Кінець місяця відзначиться помітною сонячною активністю

Через невисоку сонячну активність залишок березня буде відносно спокійним у плані магнітних бур, проте зовсім без них не обійдеться.

Як говориться в прогнозі Gismeteo, до кінця місяця варто чекати на дві магнітні бурі низької інтенсивності, які, втім, тривалими не будуть.

Найближчою "небезпечною" датою буде неділя, 26 березня, коли геомагнітна активність Землі досягне 5 балів, що можна розцінити як слабку магнітну бурю.

Збурення такої ж сили спостерігатимуться також і у четвер, 30 березня.

Як відомо, магнітні бурі виникають внаслідок взаємодії потоків сонячного вітру з магнітосферою нашої планети. Вони можуть впливати на роботу чутливої електроніки та викликати збої в роботі електричних мереж.

Попри популярні переконання, вплив цього явища на людину не є науково обґрунтованим фактом, а тому більшість фахівців ставляться до подібних тверджень з великою часткою скепсису.

Наприклад, лікар-терапевт Лев Авербах каже, що найчастіше погіршення самопочуття під час магнітних бур викликані не "метеозалежністю", а іншими більш реальними проблемами зі здоров’ям.

Як повідомлялося раніше, у квітні магнітні бурі будуть більш частим явищем, тож тільки в першій декаді місяця їх буде три.