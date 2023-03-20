Конец марта принесет мощные магнитные бури: названы самые опасны даты

В конце месяца солнечная активность заметно увеличится

Весна 2023 года решила не щадить людей и с первого месяца "засыпала" Землю магнитными бурями разной силы и продолжительности. Для многих этот период может пройти без малейших проблем, однако метеозависимые люди могут ощущать головную боль, головокружение, боли в спине и суставах и усталость. Также могут быть скачки давления, проблемы со сном и резкие перепады настроения.

"Телеграф" рассказывает о самых опасных датах конца марта 2023 года, а также о том, как можно уберечься от влияния магнитной бури или хотя бы уменьшить его.

Когда магнитные бури в марте: опасные даты

Согласно данным на портале Мeteoagent, конец марта принесет несколько сильных магнитных бурь. При чем идти они будут одна за одной. Итого, самые опасные — это 26 и 27 марта.

Магнитные бури в марте 2023: как уберечь свое здоровье

Чтобы уменьшить негативное влияние бури на организм, ограничьте интенсивные физические нагрузки, больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе, обеспечьте полноценный сон. Придерживайтесь здорового питания: кушайте рыбу, овощи, каши, пейте больше воды.

Также желательно отказаться от употребления кофе, алкоголя, курения. Не поддавайтесь стрессам, избегайте конфликтных ситуаций и не беритесь за работу, которая требует сосредоточенности и внимания.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как магнитные бури влияют на технику и связь. Из-за колебаний геомагнитного поля Земли расширяется слой атмосферы.