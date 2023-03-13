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Землю незабаром накриє потужна магнітна буря: відома дата

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Геомагнітне поле знову неспокійне
Геомагнітне поле знову неспокійне. Фото nasa.gov

Спалахи сонячної активності очікуються наприкінці місяця

Перший весняний місяць березень досить багатий на магнітні бурі. Найсильніший геомагнітний шторм очікується в останній декаді. Метеочутливі люди у цей період можуть відчути певний дискомфорт.

Потужна магнітна буря відбудеться 26 березня 2023 року, свідчать дані ресурсу meteoagent. Інтенсивність коливань досягне піку і продовжуватиметься до 27 числа включно.

Так, ще в суботу, 25 березня, геомагнітне поле перебуватиме в спокійному стані, а K-index відповідатиме рівню 2 (low solar storm). Проте ситуація різко зміниться у неділю, 26 березня. Спалахи на Сонці будуть настільки сильними, що дорівнюють K-index 7. У понеділок, 27 березня, динаміка піде на спад, але не суттєво, тож геомагнітна активність все ще класифікується як висока. І лише у вівторок, 28 березня, коливання вщухнуть, оскільки потужної магнітної бурі не очікується.

Раніше "Телеграф" пояснював, що магнітні бурі відбуваються внаслідок взаємодії сонячного вітру з магнітосферою нашої планети. У такі дні енергомережі та інша електроніка можуть страждати від перебоїв. Іноді магнітні бурі можуть відчувати люди, які вважають себе метеозалежними. За даними вчених, Сонце входить у період інтенсивної активності, тому Земля може відчути низку додаткових проблем.

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#Магнітна буря #Магнітні бурі