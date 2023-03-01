Ці два місяці будуть дуже показовими: прогноз екстрасенса на березень і червень 2023 року

Ситуація і так зрозуміла, але дещо таки зміниться

Шансів на перемогу у війні проти України росія не має і з кожним днем стає все зрозуміліше, що наша перемога вже не за горами. Чи буде це у поточному році, раніше розповідав карпатський мольфар Василь Гундяк, який побачив перемогу України.

А прогнозами щодо того, що готує нам перший місяць весни, вирішив поділитися ясновидець та екстрасенс Валерій Шатилович. Чим здивує березень, а пізніше — ще й червень 2023 року, він розповів в інтерв’ю youtube-каналу "Прогноз".

За словами експерта-езотерика, вже цього місяця на росії будуть великі скандали. Виття на болотах супроводжуватиметься зміною керівного складу країни-терориста: "У березні в росії будуть великі скандали — знову мінятимуть міністрів. путін почне поводитися інакше, будуть говорити там більше про зупинення бойових дій та мир. Ми побачимо, що він дійсно боїться — за його поведінкою, його виглядом ми будемо бачити, що він готовий відступити. Принаймні, що в нього є такі думки", — каже Шатилович.

Протягом весни бойові дії все більше затихатимуть, зауважує ясновидець. За його словами, влітку активної фази війни вже не буде, мають припинитися обстріли: "Все це буде вже на початку червня". Проте капітуляцію росія не визнає — скоріше йтиметься про зміну влади, переконаний Валерій Шатилович. Він додає, що нова влада просто візьме курс на новий напрямок політики. І на це варто очікувати не раніше, як у другому півріччі цього року.

Раніше екстрасенс Каїн Крамер розповідав, чи може початися незабаром Третя світова війна. Зокрема, що кажуть з цього приводу карти Таро.