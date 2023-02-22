Стихійне лихо на росії поставить крапку у війні: передбачення карпатської мольфарки (відео)

"Будуть інші покоління, інакше життя", — говорить ясновидиця

Минає рік від того дня, коли росія вчинила повномасштабне вторгнення в Україну. І все частіше українців цікавить питання: коли ж завершиться війна? Своїми прогнозами щодо цього регулярно діляться астрологи, тарологи, екстрасенси та інші експерти-езотерики. Днями про день нашої Перемоги заговорила відомий український таролог Ольга Стогнушенко. За її словами, це буде "фактично капітуляція росії".

Свій погляд на це питання має і карпатська мольфарка пані Марія, яка мешкає поблизу гори Ігрець, що на Верховинщині. Як передає видання Versii, жінка має дар від Бога: вміє зцілювати людей, а іноді ще й бачить віщі сни.

Коли закінчиться війна в Україні

Мольфарка каже, що прямо зараз очікувати на завершення бойових дій не варто. Війна скінчиться перемогою України, але буде це не зовсім так, як уявляє собі більшість людей: "Війна закінчиться ще не скоро. Воно так поступово буде. Найгірше буде оцей лютий і березень (2023 рік — ред.). Всі кажуть, що Україна виграє. Україна виграє, але то буде не так, як кожен собі думає. То буде щось від природи – буде стихійне лихо", – переконана пані Марія.

Немало зараз говорять і про кінець світу. Та за словами ясновидиці, як такого "кінця світу" не буде — будуть зміни для людства, "щось від природи" — якесь стихійне лихо, яке змусить людство змінитися.

"А світ собі як був – так і буде. Будуть інші покоління, інакше життя. Лиш треба це все пережити. І мусить щось від природи статися. Може бути і землетрус, може бути і стихія. Вчені звісно це з’ясовують, але не так точно, бо це — від Бога. Людина точно не здатна це передбачити. Кажуть, що все буде у вогні – то це буде, все буде горіти. Мусить те відбутися, що в Біблії написано. Все так відбувається, як написано, лиш треба знати розтлумачення – то не кожен розуміє", – зауважує карпатська мольфарка.

Раніше відомий український екстрасенс і таролог Людмила Хомутовська розповідала, коли в Україні припиняться ракетні обстріли та затихнуть активні бойові дії. Каже, ситуація кардинально зміниться вже незабаром.