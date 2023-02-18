Чи закінчиться війна? Екстрасенс розповів, що готує березень 2023 року для України (відео)

Яким буде перший місяць весни і які сюрпризи він нам готує

Навесні цього року українці очікують на перемогу у війні. Такими прогнозами раніше ділилися відомі астрологи та ясновидці, зокрема і Влад Росс, який називав переможний місяць у війні проти росії.

Своїм прогнозом на березень 2023 року напередодні поділився також ясновидець Валерій Шатилович. Чого очікувати у перший місяць весни і чи стане він для нас закінченням жахіття, він розповів в інтерв'ю youtube-каналу "PeopleLife".

Так, за словами експерта-езотерика, в плані економіки у березні кризових ситуацій не буде — на нас чекають хороші новини. Щодо політики, то "чистки" триватимуть аж до кінця року й українці побачать нові обличчя і зараз, і пізніше. Це буде трохи нестійка ситуація, але це дуже допоможе нашій країні змінитися, каже він.

А от щодо війни, то Україні випадає карта можливостей, говорить ясновидець. "Конюшина — це знак везіння, карта чотирилисткової конюшини — це карта щасливих можливостей. Є хороший шанс швидко перемогти, швидко просунутись. Загалом ця карта не говорить про повну перемогу і досягнення всіх результатів, але говорить про те, що буде позитив та досягнення певних цілей. ", — пояснює експерт.

Крім того, на думку Шатиловича, у березні варто очікувати на логічне завершення боїв, що точаться від початку 2023 року. А ще карти Таро, за словами астроексперта, показують звільнення частини окупованих територій на початку весни.

Раніше екстрасенс Марія Тиха ділилася своїм прогнозом щодо поствоєнного майбутнього України. Вона розповіла, чого можна очікувати невдовзі по завершенню бойових дій і перемоги над росією.