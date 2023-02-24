До Землі наближається дводенна магнітна буря: "накриє" ще цього тижня

Збурення магнітного поля можуть відчути метеочутливі люди

Вчені попереджають, що незабаром Землю накриє магнітна буря, тривалістю в 2 дні. Плазма, викинута Сонцем, досягне нашої планети ще цього тижня — магнітне збурення відчується вже у неділю, 26 лютого.

Про це повідомляє сайт відстеження космічної погоди Space weather. Наразі відомо, що це буде незначна геомагнітна буря класу G1, яка класифікується як "слабка". Її наслідки відчуватимуться протягом 26-27 лютого (неділя, понеділок).

Метеочутливим людям

Попри все, сонячний вітер, який рухається до Землі, може спровокувати незначні перебої у роботі зв’язку та негативно вплинути на самопочуття метеочутливих людей. Під час геомагнітних бур вони зазвичай скаржаться на головний біль, запаморочення й нудоту, невиправдану втому, загострення хронічних хвороб тощо. В такі дні медики в основному рекомендують:

намагатися не нервувати;

більше відпочивати;

не пити кави та алкоголю, відмовитися від куріння;

не перевантажувати свій організм;

тримати під рукою запас необхідних ліків.

Раніше вчені заявляли, що до кінця лютого нових збурень вже не очікується — наступна магнітна буря мала дістатися до Землі лише з настанням весни. Загалом у березні прогнозують декілька сонячних спалахів, які почнуться ще в перших числах місяця.