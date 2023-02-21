Накриє першого ж тижня: з’явився прогноз магнітних бур на березень

У березні варто чекати щонайменше дві магнітні бурі

Земля пережила одну з найсильніших магнітних бур за останні місяці і тепер обурене геомагнітне поле поступово почне впорядковуватися. До кінця лютого нових збурень не очікується, проте на них варто чекати вже на початку березня.

Дослідники сонячних лабораторій прогнозують, що лише у перших двох декадах березня магнітні бурі накриють Землю двічі.

Передумови до першої весняної бурі почнуть відчуватися 5 березня, проте на повну силу вона покаже себе лише 6 березня, після чого піде на спад. Однак навіть на своєму піку її можна буде оцінити як слабку магнітну бурю.

Ще один період обурень очікується 15 числа, проте особливого ефекту це не вплине.

Слабка магнітна буря також очікується 19 березня. На триваліший термін експерти прогнозу поки що не дають.

Магнітні бурі є результатом взаємодії геомагнітного поля Землі з потоками частинок, які викидаються в космос під час сонячних штормів.

Згідно з популярними переконаннями, вони можуть впливати на самопочуття певних груп людей, проте вагомих наукових доказів тому немає.

За даними геологічної служби США магнітні бурі можуть впливати на роботу енергомереж, систем зв’язку та точної електроніки. Непрямий вплив вони також можуть надавати на пілотів та астронавтів, які в ці дні можуть отримати збільшену дозу радіації.

Як повідомлялося раніше, в останні дні лютого погода буде вітряною, але відносно сухою та теплою, а тому є підстави вважати, що весна розпочнеться рано.